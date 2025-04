Stand: 22.04.2025 12:13 Uhr Osnabrück: 20-Jähriger fuchtelt im Bus mit Machete herum

Die Polizei ermittelt gegen einen jungen Mann, der in einem Linienbus in Osnabrück mit einer Machete herumgefuchtelt haben soll. Nach Angaben der Polizei wollte ein anderer Fahrgast dem offenbar angetrunkenen 20-Jährigen am Sonntagnachmittag beim Aussteigen aus dem Bus helfen. Dabei soll der 20-Jährige kurzzeitig eine Machete gezogen und damit für einige Aufregung im Bus gesorgt haben. Der Mann wurde später in der Nähe eines Hotels gefasst, die Beamten stellten die Machete sicher. Der Beschuldigte kam den Angaben zufolge in eine geschlossene Klinik. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung.

