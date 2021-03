Stand: 12.03.2021 12:52 Uhr Osnabrück: 19-jähriger Raser vor Gericht

Ein 19 Jahre alter Autofahrer muss sich von Montag an wegen seines gefährlichen Fahrstils vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten. Laut Anklage ist er in einer 30er-Zone deutlich zu schnell gefahren. Nachdem ein Polizist ihn anhalten wollte, fuhr er demnach bewusst auf ihn zu und verletzte ihn dabei am Bein. Daraufhin wurde ihm der Führerschein entzogen. Wenige Wochen später wurde der 19-Jährige dann ohne Fahrerlaubnis erneut mit erhöhter Geschwindigkeit erwischt, was zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd führte.

