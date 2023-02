Stand: 12.02.2023 12:22 Uhr Osnabrück: 13-Jähriger bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Am Freitagabend ist ein 13-Jähriger bei einem Unfall in Osnabrück schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Jugendliche trotz roter Fußgängerampel eine Straße überqueren. Ein 34-Jähriger erfasste ihn daraufhin mit seinem Pkw. Der 13-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pagenstecherstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.02.2023 | 13:00 Uhr