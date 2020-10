Stand: 03.10.2020 09:46 Uhr Oldtimer-Traktor bei Unfall in Geeste in zwei Teile gerissen

Bei einem Auffahrunfall in Geeste im Landkreis Emsland ist ein Traktor in zwei Teile gerissen und eine Person schwer verletzt worden. Als der Traktorfahrer am Freitagabend auf der Süd-Nord-Straße in eine Hofeinfahrt einbiegen wollte, fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen von hinten mit voller Wucht auf den Traktor-Oldtimer auf, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Während der Oldtimer komplett zerstört wurde, blieb dessen Fahrer unverletzt, hieß es. Der Fahrer des Autos wurde mit einem Beinbruch ins Krankenhaus gebracht.

VIDEO: Geeste: Traktor bei Auffahrunfall in zwei Teile gerissen (1 Min)

