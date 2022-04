Stand: 04.04.2022 11:16 Uhr Offene Haftbefehle: Zwei Männer bei Kontrollen festgenommen

Die Bundespolizei hat am Wochenende zwei Männer festgenommen, gegen die Haftbefehle vorlagen. Zunächst flog ein 34-Jähriger am Sonnabendnachmittag bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze auf. Er wurde auf einem Parkplatz an der A30 kontrolliert. Dabei stellte sich laut Bundespolizei heraus, dass wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung und versuchter Freiheitsberaubung nach ihm gefahndet wird. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er eine Haftstrafe von sechs Monaten antreten muss. Knapp zwei Monate hinter Gitter muss den Angaben zufolge ein Mann, den die Bundespolizei am Samstagabend im Hauptbahnhof Osnabrück kontrollierte. Gegen den 47-Jährigen lagen den Angaben zufolge Haftbefehle wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs vor.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.04.2022 | 13:30 Uhr