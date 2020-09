Stand: 02.09.2020 09:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oberlangen: Zwei Verletzte bei Schulbusunfall

In Oberlangen (Landkreis Emsland) ist am Mittwochmorgen ein Schulbus mit 25 Kindern verunglückt. Nach ersten Informationen der Polizei kollidierte der Bus mit einem am Fahrbahnrad stehenden Wagen. Mindestens zwei Kinder wurden leicht verletzt. Laut Polizei soll der Busfahrer von der Sonne geblendet worden sein. Die übrigen Kinder wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht.

