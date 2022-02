Stand: 08.02.2022 09:20 Uhr OVG verhandelt Streit um Windkrafträder in Diepholz

Ein Windenergieunternehmen verlangt von der Stadt Diepholz, mehr Windkrafträder zuzulassen. Am Dienstag beschäftigt sich das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg mit dem Fall. Die Stadt hat bisher Windkraft nur in bestimmten Bereichen erlaubt - und nicht dort, wo die Investoren bauen möchten. Diese werfen der Stadt Diepholz nun vor, zu pauschal vorgegangen zu sein. Die Vorgaben des Landkreises Diepholz hatte das Lüneburger Gericht bereits gekippt.

