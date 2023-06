Stand: 27.06.2023 16:23 Uhr Notlandung in Haren - Ultraleichtflugzeug zerstört

Der 59 Jahre alte Pilot eines Ultraleichtflugzeugs ist am Dienstag in Haren (Landkreis Emsland) notgelandet. Er hatte während des Starts Rückenwind und musste in einem nahegelegenen Waldstück wieder landen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt einen Schock. An dem Ultraleichtflugzeug entstand ein Totalschaden, wie es weiter hieß. Die Schadenshöhe wird demnach auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

