Stand: 11.12.2023 08:06 Uhr Notfahrplan: Weniger Busse morgens in Osnabrück im Einsatz

Bei den Stadtwerken Osnabrück tritt ab Montagmorgen ein sogenannter "Notfahrplan light" in Kraft. Busse im Metro-Bus-Netz fahren damit seltener. Rund 10 Prozent der Fahrten wurden gestrichen, so ein Sprecher der Stadtwerke. Grund dafür sei der dauerhaft hohe Krankenstand bei den Fahrerinnen und Fahrern. Besonders Krankmeldungen am Morgen führten dazu, dass Busse kurzfristig ausfielen. Das soll mit dem neuen Fahrplan vermieden werden. Der gewohnte Takt im Schülerverkehr morgens und die Touren am späten Abend sollen aber erhalten bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.12.2023 | 08:30 Uhr