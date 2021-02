Stand: 01.02.2021 11:21 Uhr Nordwestbahn: Einschränkungen auf Linie RE 18

Zugreisende müssen zwischen Osnabrück und Wilhelmshaven auf der Linie RE 18 der Nordwestbahn seit Montag mit Einschränkungen rechnen. Grund sind Vegetationsarbeiten an der Strecke. Bis zum 15. Februar werden einige Zugverbindungen zwischen Cloppenburg und Bersenbrück durch einen Schienenersatzverkehr bedient. Betroffen seien nur wenige Verbindungen in der Tagesrandlage, teilte die Nordwestbahn mit. Für die Verbindung Osnabrück-Wilhelmhaven gelte die Einschränkung nur für die Abfahrt um 22.01 Uhr - dies aber an insgesamt zehn Tagen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2021 | 09:30 Uhr