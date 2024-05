Stand: 30.05.2024 07:42 Uhr Nordland Papier in Dörpen baut mehr als 200 Stellen ab

Der Papierhersteller UPM Nordland plant an seinem Standort in Dörpen (Landkreis Emsland), 210 Stellen abzubauen. Dies teilte das Unternehmen mit. Grund sei der rückläufige Verkauf von Papier, insbesondere für Zeitungen, heißt es vom Unternehmen. Es sei auch keine Erholung des Marktes zu erwarten. Deshalb werde am Standort Dörpen eine Papiermaschine komplett stillgelegt. Die Belegschaft sei bereits über die Pläne informiert, hieß es. Bei Nordland Papier in Dörpen sind insgesamt mehr als 1.000 Menschen beschäftigt. Die Papierfabrik ist die größte ihrer Art in Europa und produziert jährlich bis zu 1,2 Millionen Tonnen Fein- und Spezialpapier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.05.2024 | 06:05 Uhr