Nordhorn will sich nicht mehr an Eissporthalle beteiligen

Kurz vor dem Bürgerentscheid zur Eissporthalle in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) hat die Stadt überraschend mitgeteilt, dass sie sich künftig nicht mehr an den Sanierungs- und Unterhaltskosten beteiligen will. Landrat Uwe Fietzek (CDU) zeigte sich gegenüber NDR 1 Niedersachsen "überrascht und irritiert" von der Absage des Nordhorner Bürgermeisters Thomas Berling (SPD). Bislang habe die Stadt zugesagt, ein Drittel der Kosten zu übernehmen, sagte Fietzek. Die Stadt dagegen bestreitet das. Der Bürgerentscheid zur Rettung der Eissporthalle soll am Sonntag stattfinden, die Stimmabgabe dafür läuft bereits.

