Nordhorn wandelt 16 Hektar in Blühstreifen um

In Nordhorn sind in den vergangenen Monaten rund 16 Hektar Fläche in Blühstreifen und -flächen umgewandelt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dadurch sollen Bienen und andere Insekten sowie Vögel und Niederwild mehr Lebensraum und Nahrung finden. Wie ein Sprecher mitteilte, entstand ein Großteil der Flächen auf städtischen Äckern, die an Landwirtschaftsbetriebe verpachtet sind. In der Innenstadt wurden außerdem auf rund 2.500 Quadratmetern sogenannte "Anti-EPS-Flächen" eingerichtet. Sie sollen die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners auf natürliche Weise unterstützen. Dort wachsen Pflanzen, die besonders die Fressfeinde der haarigen Raupen anlocken.

