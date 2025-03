Stand: 12.03.2025 07:21 Uhr Nordhorn testet heute neue Sirenen

Die Stadt Nordhorn will ihre neu installierten Warnsirenen testen. In Zusammenarbeit mit der Leitstelle werden zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr sieben Sirenen ausgelöst, teilte die Stadt mit. Dabei soll geprüft werden, ob die Sirenen technisch funktionieren und ob sie mit den Warnsystemen vernetzt sind. Die Sirenen heulen dabei der Stadt zufolge drei Mal mit einem auf- und abschwellenden Warnton jeweils für eine Minute auf. Eine Entwarnung findet demnach nicht statt. Für die Bevölkerung bestehe kein Handlungsbedarf. Die Sirenen stehen den Angaben zufolge unter anderem an der Stadtbibliothek, am Dorfgemeinschaftshaus Klausheide und an der Grundschule Stadtflur.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.03.2025 | 06:30 Uhr