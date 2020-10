Stand: 23.10.2020 11:20 Uhr Nordhorn soll niederländische Corona-Patienten aufnehmen

Das Sozialministerium will in der Euregio-Klinik in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) Corona-Patienten aus den Niederlanden unterbringen. Eine entsprechende Anfrage sei in der Klinik eingegangen, so der kaufmännische Direktor Ralf Brinkmann. Grundsätzlich ist man dort demnach bereit für eine Aufnahme aus dem Nachbarland. Das Problem: Wegen der steigenden Infektionszahlen in der Grafschaft seien schon viele Betten belegt. Sollten die Fallzahlen weiter steigen, gebe es keinen Platz mehr für Patienten aus den Niederlanden, heißt es von der Euregio-Klinik. Eine Anfrage des Sozialministeriums liegt derweil offenbar auch im Ludmillenstift in Meppen (Landkreis Emsland) vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.10.2020 | 13:30 Uhr