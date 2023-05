Stand: 09.05.2023 08:47 Uhr Nordhorn gibt Geld für fair gehandelte Sportartikel

Die Stadt Nordhorn in der Grafschaft Bentheim bietet Sportvereinen Zuschüsse für fair gehandelte Sportartikel. Damit will sie eine gerechte Bezahlung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern fördern. Die Kosten zum Beispiel für Bälle, Trikots oder Taschen können zur Hälfte übernommen werden. Maximal werden mehrere hundert Euro gewährt, so ein Sprecher der Stadt Nordhorn. Außerdem können sich Sportvereine fair gehandelte Fußbälle bei der Stadt ausleihen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.05.2023 | 09:30 Uhr