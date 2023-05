Stand: 07.05.2023 19:58 Uhr Nordhorn bekommt keine neue Eissporthalle

Der Landkreis Grafschaft Bentheim bekommt in Nordhorn wahrscheinlich keine neue Eissporthalle. Mehr als 72 Prozent der Wählenden sprachen sich in einem Bürgerentscheid am Sonntag gegen einen Neubau aus. 114.000 Grafschafter und Grafschafterinnen waren zur Abstimmung aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 30 Prozent. Die Neubau-Befürworter verfehlten das benötigte Quorum klar. Am Ende stimmten lediglich gut 9.400 Wahlberechtigte mit "Ja". Das umstrittene Projekt hatte die Menschen im Landkreis Grafschaft Bentheim lange beschäftigt. Rund 22,5 Millionen Euro hätte der Neubau gekostet. Die jährlichen Betriebskosten hätten bei 1,4 Millionen Euro gelegen. Das war den meisten Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises wohl zu viel. Wie es mit der maroden Halle, die nicht mehr saniert werden kann, weitergeht, wird im Kreistag entschieden werden müssen. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass sich das Gremium dem Votum des Bürgerentscheids entzieht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.05.2023 | 09:30 Uhr