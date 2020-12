Stand: 22.12.2020 20:19 Uhr Nordhorn: Wolf läuft durch die Innenstadt

Die Läden sind zu, in der Stadt ist es leerer als üblich - vielleicht deshalb hat sich am Dienstag ein Wolf in die Innenstadt von Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) gewagt. "Wir hatten zahlreiche Sichtungen", sagte ein Polizeisprecher. Zeugen berichteten demnach, der Wolf habe gelahmt. Er sei möglicherweise verletzt. Polizisten und ein Wolfsberater entdeckten das Tier. Zunächst sollte der Wolf betäubt und eingefangen werden, "irgendwann lief er dann aber in strammem Galopp weg", so der Polizeisprecher. Die Annahme, dass der Wolf verletzt sei, habe sich nicht bestätigt.

"Das war außergewöhnlich"

In der Vergangenheit sind den Angaben der Polizei zufolge keine Wölfe in Nordhorn aufgetaucht. "Das heute war außergewöhnlich", betonte der Sprecher. Am Dienstagabend beendeten die Beamten ihren Einsatz.

VIDEO: Was tun, wenn Sie einem Wolf begegnen? (1 Min)

