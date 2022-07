Nordhorn: Tierseuchen-Logistikzentrum wird heute aktiviert Stand: 20.07.2022 10:11 Uhr Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Emsbüren wird am Mittag das Tierseuchen-Logistikzentrum bei Nordhorn wieder in Betrieb genommen. So soll die Sperrfrist der EU reduziert werden.

In der Einrichtung arbeiten die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim zusammen, um möglichst schnell viele Proben aus Schweinebetrieben in der Sperrzone bearbeiten zu können. Bei Nordhorn wird das Material für die Einsätze gelagert. Außerdem ist in dem Tierseuchen-Logistikzentrum eine Dekontaminationsanlage des Technischen Hilfswerks (THW) aufgebaut, mit der Ausrüstung, Kleidung und Fahrzeuge nach jedem Hofbesuch gereinigt werden können.

VIDEO: Afrikanische Schweinepest: Landkreis ordnet Schutzzone an (04.07.2022) (6 Min)

Sperrfrist für Transporte und Schlachtung soll verkürzt werden

Ziel ist es, die von der EU vorgegebene Sperrfrist von 90 Tagen zu verkürzen. In dieser Zeit dürfen Landwirtinnen und Landwirte aus dem Zehn-Kilometer-Radius rund um den von der Seuche betroffenen Betrieb keine Tiere bewegen und keine Schweine schlachten lassen. Das belastet die Haltenden, deren Tiere schlachtreif sind. Ende Juni war in einem sauenhaltenden Betrieb in Emsbüren die für Tiere hoch ansteckende Afrikanische Schweinepest ausgebrochen. In weiteren Betrieben ist die Krankheit bislang noch nicht festgestellt worden.

Schweinepest: Unterstützung für Haustierärzte

Bislang haben in der Region Haustierärzte kontrolliert, ob es irgendwo Anzeichen für die Schweinepest gibt. Jetzt sollen Tiermediziner des Veterinäramts losgeschickt werden, um sich innerhalb kurzer Zeit einen Überblick zu verschaffen und Betriebe zu beproben, sagte Veterinäramtsleiter Hermann Kramer dem NDR in Niedersachsen.

Anträge liegen bislang nicht vor

Noch liegen dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium keine Anträge aus der Grafschaft Bentheim und dem Emsland für eine verkürzte Sperrfrist vor. Um sie auf Bundes- und EU-Ebene genehmigt zu bekommen, müssen Nachweise erbracht werden, dass die Seuchenlage in Deutschland unter Kontrolle ist.

