Nordhorn: Suche nach Automaten-Sprengern erfolglos

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) haben in der Nacht zu Sonnabend mehrere Täter einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten sie auf Motorrollern. Es habe sich um mindestens drei Täter gehandelt, so ein Sprecher der Polizei Emsland. Seinen Angaben nach konnte ein Mann von den Einsatzkräften festgenommen werden. Zwei weiteren gelang die Flucht - in ein Maisfeld. Trotz eines stundenlangen Großeinsatzes inklusive Hubschrauber und Polizeihunden fehlt von ihnen bislang noch jede Spur.

VIDEO: Geldautomat in Nordhorn gesprengt (1 Min)

Suche bis zum späten Abend - vergeblich

Laut Polizei war der Automat am Sonnabend gegen 3.45 Uhr gesprengt worden. Danach sei sofort die Fahndung ausgelöst worden, so der Sprecher. Um kurz nach 9 Uhr sei dann ein zweiter Verdächtiger etwas außerhalb von Nordhorn entdeckt worden. Er hatte den zweiten Roller dort abgestellt und lief in ein Maisfeld. Die Beamten forderten daraufhin einen Hubschrauber und Verstärkung an, umstellten den Bereich mit Streifenwagen und suchten die Flächen nach dem Verdächtigen ab. Auch ein weiteres Feld in der Nähe sei abgesucht worden, weil dort ein weiterer Verdächtiger vermutet wurde, so die Polizei. Unter anderem waren Kräfte der Bundespolizei, der Diensthundestaffel Celle, der Polizei Nordrhein-Westfalen und der Bereitschaftspolizei vor Ort, zudem suchten Helfer der DLRG Wasserflächen in der Umgebung ab. Der Einsatz dauerte bis in den späten Abend, gefunden wurden die mutmaßlichen Täter bislang jedoch nicht.

