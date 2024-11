Stand: 01.11.2024 13:51 Uhr Nordhorn: Rund 300 Mitarbeiter bei Gussek müssen gehen

Für die Firma Gussek-Haus in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) gibt es keine Rettung. Das teilte der Insolvenzverwalter auf Nachfrage des NDR mit. Am Dienstag sei der letzte potenzielle Investor abgesprungen. In einer Mitarbeiterversammlung wurden die verbliebenen 330 Beschäftigten demnach am Mittwochvormittag über die anstehenden Kündigungen informiert. Lediglich ein Team von rund 70 Mitarbeitenden wird zunächst bei den anstehenden Abwicklungstätigkeiten weiterbeschäftigt, wie es hieß. Das Amtsgericht Nordhorn werde voraussichtlich bereits am Freitag die Insolvenzverfahren über die betroffenen Firmen des Fertighausbauers eröffnen.

