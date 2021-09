Stand: 02.09.2021 14:38 Uhr Nordhorn: Polizei spürt flüchtigen Straftäter per Drohne auf

Die Polizei in der Grafschaft Bentheim hat mithilfe einer Drohne einen flüchtigen Straftäter ausfindig gemacht und festgenommen. Er hatte sich den Angaben zufolge in einem Maisfeld bei Nordhorn versteckt. Die Beamten hatten sich die Drohne vom Deutschen Roten Kreuz ausgeliehen. Der 24-jährige Mann wurde schon seit mehreren Wochen unter anderem wegen Körperverletzung per Haftbefehl gesucht, teilte die Polizei mit.

