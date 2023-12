Pflasterstein von Brücke auf Auto geworfen: Fahrer schwer verletzt Stand: 06.12.2023 13:08 Uhr Durch einem Steinwurf von einer Brücke auf die B213 bei Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Stein hatte die Windschutzscheibe seines Wagens getroffen.

Der 23-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto und es rutschte in einen Graben, wie die Polizei mitteilte. Seine drei Mitfahrer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren erlitten bei dem Unfall am Dienstag leichte Verletzungen. Alle kamen in ein Krankenhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand warf ein Unbekannter den Stein von der Brücke. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn entgegen

Die Polizei sucht nun nach dem Steinewerfer. Zeugen, die Hinweise auf die Person oder das Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 30 90 zu melden.

