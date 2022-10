Stand: 02.10.2022 12:06 Uhr Nordhorn: Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Pkw - schwer verletzt

Eine 84-Jährige ist in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) auf ihrem Pedelec mit einem Auto kollidiert. Dabei erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Laut Polizei war die Frau am Freitag über einen Parkplatz gefahren und dort mit dem Pkw einer 52 Jahre alten Autofahrerin zusammengestoßen. Die 84-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.10.2022 | 12:00 Uhr