Stand: 02.08.2023 08:44 Uhr Nordhorn: Immer mehr Fahrräder in der Stadt unterwegs

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) steigen immer mehr Menschen aufs Rad. Das zeigt eine Fahrradzählstation am Kanalradweg am Nordhorner Vechtesee. Dort sind nach Angaben der Stadt in einem Jahr fast 590.000 Fahrräder vorbeigekommen. Das seien 24.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Insbesondere unter der Woche sei die Zahl der Radfahrenden gestiegen. Am stärksten werde der Radweg allerdings Sonntagnachmittag genutzt. Nordhorn ist 2020 vom Land als "Fahrradfreundliche Kommune Niedersachsen“ ausgezeichnet worden. Den Titel darf die Stadt bis 2024 tragen, dann muss sie sich erneut darum bewerben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.08.2023 | 06:30 Uhr