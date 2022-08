Nordhorn: Historischer Feldtag feiert Comeback Stand: 13.08.2022 15:51 Uhr Zum ersten Mal seit 2017 treffen sich an diesem Wochenende wieder Fans von Landmaschinen beim Historischen Feldtag in Nordhorn. Die Besucher kommen aus ganz Europa.

Es sei ein gelungener Neustart, sagte ein Sprecher des Treckerclubs Nordhorn, der die Veranstaltung organisiert. Das Treffen im Landkreis Grafschaft Bentheim steht in diesem Jahr unter dem Motto "Technik der 50er-Jahre". Interessant ist diese Epoche vor allem deshalb, weil in dieser Zeit für viele Bauernfamilien in der Region die Mechanisierung der Landwirtschaft mit dem Kauf des ersten eigenen Treckers begann.

Landmaschinen vor Publikum im Einsatz

Bis Sonntag sind rund 1.000 Maschinen zu sehen, die im Zusammenhang mit Landtechnik stehen. Die Ausstellenden kommen aus Deutschland und den Niederlanden. Eine Besonderheit des Historischen Feldtages ist, dass die Maschinen auch im Einsatz gezeigt werden. So wird dem Publikum zum Beispiel das Zusammenspiel von Traktor und Mähdrescher bei der Ernte präsentiert.

Historischer Feldtag fiel viermal aus

Vor der fünfjährigen Pause hatte sich die Oldtimer-Landmaschinenschau in Nordhorn zu einem Treffpunkt für Landtechnik-Fans aus ganz Europa entwickelt. 2018 und 2019 fiel die Veranstaltung aus, weil das ursprüngliche Organisationsteam sich aus Altersgründen zurückgezogen hatte. 2020 und 2021 waren Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

