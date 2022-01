Stand: 23.01.2022 10:42 Uhr Nordhorn: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Sonnabend ein 21-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin betrat der Mann aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich die Straße. Der 54-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens am Pkw ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

