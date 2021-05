Stand: 29.05.2021 18:41 Uhr Nordhorn: Explodierende Gaskartuschen verletzen Mann schwer

Durch explodierende Gaskartuschen hat ein 32-jähriger Mann in Nordhorn schwere Brandverletzungen erlitten. Wie die Polizei in der Grafschaft Bentheim am Sonnabend mitteilte, war am Vortag bei Bauarbeiten zunächst ein Gasbehälter auf einem Müllhaufen explodiert. Der Mann versuchte, den Brand zu löschen, als die zweite Kartusche explodierte. Er wurde an Kopf und Armen verletzt, ein Rettungshubschrauber flog ihn nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus. Der Brand beschädigte ein Wohnhaus und ein Auto, bevor die Feuerwehr Nordhorn löschen konnte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Explosionen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.05.2021 | 15:00 Uhr