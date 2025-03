Nordhorn: Erster Abschnitt von Wasserstoffnetz in Betrieb Stand: 27.03.2025 13:14 Uhr Es ist deutschlandweit das erste Wasserstoff-Kernnetz, das in Betrieb gegangen ist. Geplant ist ein ganzes Leitungsnetz durch das Emsland, die Grafschaft, das Münsterland bis zum Ruhrgebiet.

Niedersachsen spielt bei dem Wasserstoffnetzausbau eine entscheidende Rolle, da rund ein Fünftel der deutschlandweiten Leitungen durch das Bundesland verlaufen. Insgesamt sind es 1.800 Kilometer. Die ersten 55 Kilometer zwischen Lingen (Landkreis Emsland) und Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) wurden durch den Netzbetreiber Nowega am Donnerstagvormittag eingeweiht. In Lingen wird seit August vergangenen Jahres in einer Testanlage Wasserstoff produziert.

Produzenten im Norden versorgen Ruhrgebiet mit Wasserstoff

In Zukunft soll der grüne Kraftstoff vom Emsland über die Grafschaft Bentheim, das Münsterland bis in das Ruhrgebiet transportiert werden. Von dort soll der Wasserstoff dann in weitere Teile Deutschlands gebracht werden. So können dann Industrieunternehmen, die weiter entfernt von Wasserstoffproduzenten sind, auch an den grünen Energieträger kommen. Als einer der ersten Produzenten ist 2011 eine Anlage im emsländischen Werlte an den Start gegangen. Zudem wird in Lingen eine weitere Anlage mit einer Kapazität von mehr als 300 Megawatt auf dem Gelände von RWE gebaut.

Bis 2032 soll das Netz fertig werden

Netzbetreiber Nowega konnte teilweise auf bereits bestehende Strukturen zurückgreifen. Ungefähr 60 Prozent der Leitungen für den Wasserstofftransport sind nach Informationen des Fernleitungsnetzbetreibers bereits vorhanden. Für den Netzausbau sollen alte Gasleitungen umgebaut werden. 2032 soll das deutschlandweite Wasserstsoff-Kernnetz fertig sein.

VIDEO: 637 Millionen Euro Fördergeld für Wasserstoff-Standort Lingen (1 Min)

Weitere Informationen Bund fördert grüne Wasserstoffprojekte in Niedersachsen Wegen der Nähe zur Nordsee gibt es besonders viele Projekte. Bundesweit investieren Bund und Länder 4,6 Milliarden Euro. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.03.2025 | 12:00 Uhr