Nordhorn: Eichenprozessionsspinner entfernt

In Nordhorn ist das Absaugen von Eichenprozessionsspinnern beendet. Fachleute haben an 110 Standorten Raupen und Nester beseitigt. Das teilte die Stadt mit. Der Befall mit der Raupe sei in diesem Jahr geringer gewesen als in den Vorjahren. Dennoch sei praktisch jeder Eichenbaum betroffen.

