Stand: 10.04.2025 11:37 Uhr Nordhorn: Diebe erbeuten Handys im Wert von 180.000 Euro

In Nordhorn haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch Handys im Wert von 180.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 4 Uhr in einen Handyladen in der Kokenmühlenstraße eingebrochen. Dabei zertrümmerten die Täter die Fensterscheibe und gelangten so in das Geschäft. Die Handys stammen nach Informationen der Polizei von verschiedenen Herstellern.

