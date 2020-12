Stand: 31.12.2020 18:59 Uhr Nordhorn: Bürgerinitiative will Bürgerentscheid stoppen

Die Bürgerinitiative (BI) zur Rettung der Eissporthalle in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) hat beim Landkreis die Rücknahme des Bürgerentscheids beantragt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die BI begründet diesen Schritt mit der Corona-Situation in der Grafschaft Bentheim. Dort herrscht wegen der hohen Fallzahlen eine nächtliche Ausgangsperre. Die BI halte einen Urnengang in absehbarer Zeit für unverantwortlich, hieß es in einer Mitteilung. Der Bürgerentscheid ist für den 21. März geplant.

