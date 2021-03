Stand: 19.03.2021 12:01 Uhr Nordhorn: Bürgerentscheid über Eissporthalle läuft

In einem Bürgerentscheid können bis Sonntag rund 115.000 Menschen in der Grafschaft Bentheim darüber abstimmen, ob die Eissporthalle in Nordhorn saniert werden soll oder nicht. Die Kosten dafür schätzt der Landkreis auf rund 6,5 Millionen Euro. Bislang zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Der Bürgerentscheid ist erfolgreich, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf "Ja" lautet und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten umfasst. Dafür müssen rund 23.000 Grafschafter für den Erhalt der Eissporthalle stimmen.

