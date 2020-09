Stand: 04.09.2020 08:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Nordhorn: Beratung zu Eissporthalle verschoben

Der Kreisausschuss in der Grafschaft Bentheim will erst in einer Woche entscheiden, ob der Bürgerentscheid zur Eissporthalle in Nordhorn verschoben wird. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Bürgerinitiative hatte das beantragt, da aufgrund der Corona-Pandemie Infoveranstaltungen nicht hätten stattfinden können. Laut Kreisverwaltung ist dem Antrag aus rechtlicher Sicht zu folgen. Die Abgeordneten wollen sich dazu innerhalb ihrer Fraktionen aber noch beraten, so ein Sprecher. Eigentlich sollen die Grafschafter Bürger Ende September über die Zukunft der maroden Eissporthalle entscheiden.

