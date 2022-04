Stand: 15.04.2022 10:24 Uhr Nordhorn: 44-Jähriger nach Brand in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat am Donnerstagabend ein 44-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der Mann von Einsatzkräften aus einem Schlafzimmer im Dachgeschoss gerettet. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache eine Matratze in Brand geraten. Die übrigen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Ein 53-jähriger Polizist musste wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die betroffene Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

