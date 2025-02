Stand: 18.02.2025 08:33 Uhr Nordhorn: 28-Jähriger stirbt nach Unfall mit Lkw

Bei einem Unfall auf der B213 im Nordhorner Ortsteil Klausheide ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der 28-jährige Autofahrer war laut Polizei aus ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lkw mit Sattelauflieger zusammengestoßen. Demnach sah der Lkw-Fahrer das Auto offenbar auf sich zukommen und habe noch versucht auszuweichen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in den Grünstreifen geschleudert. Obwohl Rettungskräfte schnell vor Ort waren, kam für den 28-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 40-jährige Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Da aus beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, wurde auch die untere Wasserbehörde informiert. Die B213 war bis in den frühen Dienstagmorgen voll gesperrt.

