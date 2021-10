Stand: 03.10.2021 12:13 Uhr Nordhorn: 18-Jähriger rast in Trafo-Station - hoher Schaden

In Nordhorn ist ein betrunkener 18-Jähriger mit seinem Auto in der Nacht zu Sonntag in eine Trafo-Station gefahren. Nach Angaben einer Polizeisprecherin entstand dabei ein Schaden von rund 160.000 Euro. Beamte wollten den jungen Mann anhalten, weil dieser deutlich zu schnell unterwegs war. Beim Versuch zu fliehen, verlor der 18-Jährige dann die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Trafo-Station. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab 1,66 Promille. Wegen der beschädigten Station konnte zu Stromausfällen kommen, sagte die Sprecherin. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.10.2021 | 12:00 Uhr