Stand: 12.11.2020 13:05 Uhr Nordhorn: 16-jähriger Radfahrer bei Unfall getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Donnerstagmorgen ein 16-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der Jugendliche gegen 7.40 Uhr an der Auffahrt zur B213 von einem Auto erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Die 31-jährige Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs haben die Ermittler einen Gutachter herangezogen.

