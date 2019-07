Stand: 23.07.2019 07:36 Uhr

Noch Tausende Ausbildungsplätze sind frei

Bald beginnt das Ausbildungsjahr. Aber wo sind die Auszubildenden? Rund 25.000 Lehrstellen sind in Niedersachsen noch unbesetzt, das zeigen die jüngsten Zahl der Arbeitsagentur aus dem Juni. Denn viele Jugendliche studieren lieber, als in der Werkstatt oder im Büro eine Lehre zu absolvieren. Viele Arbeitgeber haben das Problem erkannt. Reiner Möhle zum Beispiel. Der Geschäftsführer eines Osnabrücker Unternehmens für Sanitär-und Heizungsanlagen will mit den Inhalten seiner Ausbildung punkten, sagte er NDR 1 Niedersachsen: "Ich denke, dass wir unsere Auszubildenden für voll nehmen und einiges an berufsbegleitenden Maßnahmen machen". In seiner Firma würde den Azubis bei der Schule geholfen und auch engagierte Gesellen würden sich nach Feierabend mit den Auszubildenden hinstellen und handwerkliche Arbeiten machen.

Patenschaften zu verschiedenen Schulen

30 bis 40 Jugendliche bewarben sich bei Möhle noch vor ein paar Jahren. Mittlerweile sind es im Schnitt fünf Bewerbungen pro Jahrgang. Möhles Betrieb pflege deshalb aktiv Patenschaften zu verschiedenen Schulen. An Info-Tagen sei man dort, stelle den Betrieb und den Beruf vor. Aber auch Schüler und Lehrer würden seinen Betrieb besichtigen, etwa um die Abläufe kennenzulernen. "Im Regelfall ist es so, dass einer von denen seine Bewerbung hier lässt", sagt Möhle. Um Schülern möglichst früh die unterschiedlichen Lehrberufe nahezubringen, hat die Industrie und Handelskammer das Projekt "Kooperation Schule und Wirtschaft" ins Leben gerufen. Betriebe stellen sich Jugendlichen direkt vor und können sie zu Praktika einladen.

Kreativität ist gefragt

In Osnabrück schickt die IHK außerdem gemeinsam mit der Handwerkskammer Ausbildungsbotschafter in Schulen. Das sind Lehrlinge, die aus ihrem Alltag berichten. Kirsten Schwake von der IHK Osnabrück hat beobachtet, dass die sozialen Netzwerke immer wichtiger werden. Allen voran Facebook, Instagram und das Video-Portal Youtube. So könnten auch Azubis, die bereits im Betrieb sind, auf diesen Wege einen Einblick in die Praxis geben. Kreativität sei wichtig, sagt Schwake. Die Betriebe müssten jetzt um die Jugendlichen werben. Nicht mehr andersherum.

