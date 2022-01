Niedrige Temperaturen: Heute drohen erneut glatte Straßen Stand: 07.01.2022 07:33 Uhr Eisglätte hat am Donnerstag zu zahlreichen Unfällen in Niedersachsen geführt. Laut Polizei blieb es meist bei Blechschäden - doch es gab auch Verletzte. Heute Morgen drohen erneut glatte Straßen.

Nach dem sonnigen Donnerstag sagen Meteorologen für heute den Aufzug von dichten Wolkenfeldern aus Richtung Nordsee und Ems vorher. Diese sollen Regen, Schneeregen und in den östlichen Landesteilen auch Schnee mitbringen. Laut Wetterprognose sollen zudem die Temperaturen in einigen Regionen erneut unter den Gefrierpunkt fallen. So könnte es am heute Morgen wieder glatt werden.

Mehrere Verletzte im Landkreis Osnabrück

Am Donnerstagmorgen war es auf glatten Straßen in Niedersachsen zu mehreren Unfällen gekommen. Besonders betroffen war der Raum Osnabrück. Die Polizei verzeichnete allein hier rund 15 Glätteunfälle. Meist blieb es bei Blechschäden - mindestens vier Menschen wurden verletzt. Bei Wallenhorst überschlug sich ein Auto und landete im Graben. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. In Alfhausen stießen zwei Autos frontal zusammen. Die beiden 19 und 38 Jahre alten Fahrerinnen sowie ein 17-jähriger Beifahrer wurden laut Polizei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Lkw rammt Sattelschlepper

Auch im Landkreis Verden kam es zu Unfällen in Folge von Glatteis: Gegen 5.15 Uhr verunglückte ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Autobahn 27 Richtung Walsrode. In Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord verlor der Mann auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Bei diesem riss der Tank auf, rund 400 Liter Dieselkraftstoff traten aus. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

42-Jähriger im Landkreis Verden schwer verletzt

Gegen 9.30 Uhr wurde ein Autofahrer auf der Kreisstraße 14 bei Hülsen zwischen Rethem und Dörverden bei einem Glätteunfall schwer verletzt. Der 42-Jährige war mit seinem Kleinwagen zu schnell unterwegs, als er die Kontrolle auf eisglatter Fahrbahn verlor. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Mann kam in eine Klinik.

Autos schlittern in Sattelschlepper

Weitere Glatteis-Unfälle ereigneten sich auf der A2 bei Braunschweig und bei Königslutter. Dort schlitterten mehrere Autos in einen Sattelschlepper. Menschen wurden nicht verletzt. Allerdings kam es aufgrund der Aufräumarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Ebenfalls nur um Blechschäden handelte es sich bei Unfällen auf der A36 bei Wolfenbüttel und auf der A31 bei Geeste im Emsland. Dort verlor ein 49-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen und prallte damit in die Leitplanke. An dem Auto waren laut Polizei noch Sommerreifen aufgezogen.

Neben Autofahrenden machten die Bedingungen auch Radfahrenden zu schaffen. Auf spiegelglatten Radwegen soll es unter anderem in Osnabrück und Braunschweig mehrere Stürze gegeben haben.

