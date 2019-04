Stand: 28.04.2019 08:00 Uhr

Niedersachsens Küche - Ein untergehender Stern?

Mitte April kam die Nachricht aus Bad Bentheim: Das "Keilings" schließt im Oktober, Niedersachsens einziges mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant. Der Impuls: Klar, Sterne-Küche ist teuer, Bad Bentheim ist klein. Wer soll das auch zahlen? Schließlich musste ja auch das Drei-Sterne-Restaurant "La Vie" in Osnabrück dicht machen, weil der Eigentümer, der Stahl-Konzern Georgsmarienhütte, die gehobene aber defizitäre Küche nicht mehr durchfüttern wollte. In Bad Bentheim stellt sich die Lage anders dar: Gina Duesmann und Lars Keiling, die Betreiber des "Keilings", betonen: Es sind persönliche Gründe gewesen, eben nicht wirtschaftliche oder personelle.

Niedersachsens Sterne-Restaurants Insgesamt gibt es in Deutschland mit 309 ausgezeichneten Restaurants so viele wie nie zuvor. In Niedersachsen sieht es so aus:

Restaurant mit drei Sternen:

Aqua", Wolfsburg Restaurants mit einem Stern:

"Sterneck", Cuxhaven

"Gourmet-Restaurant Münchhausen", Aerzen

"Ole Deele", Burgwedel

"Apicius", Bad Zwischenahn

"Nr. 4", Buxtehude

"Jante", Hannover

"Genießer-Stube", Friedland

"La Fontaine", Wolfsburg

"Seesteg", Norderney

"Niedersachsen muss sich nicht verstecken"

So oder so: Mit Blick auf die anderen Bundesländer steht Niedersachsen - was die Michelin-Sterne angeht - auf Platz neun. Untere Hälfte. Zwei Sterne-Küchen haben aufgegeben. Ein Trend? Gar der Beweis dafür, dass Niedersachsen zwar Buchweizenpfannkuchen, Grünkohl und Spargel kann - aber keine Gourmet-Küche? Beziehungsweise kein Niedersachse sie wirklich braucht?

Das ist zu einfach gedacht, findet man in der Branche: "Man muss höllisch aufpassen: Die Anzahl der Sterne ist nicht Ausdruck der Qualität der Gastronomie in Niedersachsen", sagt Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in Niedersachsen. "Es heißt nicht, dass die Gastronomie hier schlechter ist als anderswo."

"Aqua" in Wolfsburg mit drei Sternen

Niedersachsen muss sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, heißt es auch beim Guide Michelin selbst. Jährlich vergeben die Tester der Gourmet-Bibel die Sterne an Restaurants - und sie nehmen sie auch wieder, wenn das Niveau der Küche in ihren Augen nicht gehalten werden kann. Eines von bundesweit zehn mit drei Sternen ausgezeichneten Restaurants ist in Wolfsburg - das "Aqua" im Luxus-Hotel Ritz Carlton mit Blick auf das VW-Wahrzeichen, die vier Schlote des alten Kraftwerks des Autobauers. Neun weitere Restaurants haben einen Michelin-Stern. Schaut man über die Ländergrenzen wird klar: Es gibt Bundesländer mit weniger ausgezeichneten Restaurants.

Der Restaurant-Tester kommt auf 150 Einsätze im Jahr

Aber warum ist andernorts in kulinarischer Hinsicht mehr los? In Baden-Württemberg zum Beispiel. Hier gibt es 69 Restaurants mit einem Stern, sechs 2-Sterne-Restaurants und zwei mit der höchsten Auszeichnung. Eine Erklärung dafür sei die Nähe zu Frankreich. "Dort gibt es seit jeher eine Affinität zu gutem Essen", sagt Frank Flinkenflügel. Er ist der Direktor und Chef-Tester beim Guide Michelin, besucht im Jahr gut 150 Restaurants - ohne dabei erkannt zu werden. Natürlich. Bei der Vergabe oder der Aberkennung eines Sterns seien immer mehrere Tester im Einsatz, sagt er. Schließlich könne jeder einmal einen schlechten Tag haben.

Viele Gründe für eine Schließung

Dass ein Restaurant einen Stern abgeben muss, dafür gebe es immer verschiedene Gründe, sagt Flinkenflügel. Das kann der Wunsch der Betreiber sein, etwas anderes zu tun. Oder es fehlen Fachkräfte, die eine solche gehobene Küche auf Niveau halten. Oder es wird falsch gewirtschaftet - mit zu hohen Investitionen und Wareneinsatz, aber zu niedrigen Preisen und zu niedriger Auslastung.

Alleinstehende Gourmet-Gastro hat es schwer

Im Fall des "La Vie" in Osnabrück war es eben das Stahlunternehmen Georgsmarienhütte Holding, das als alleiniger Gesellschafter den Geldhahn abgedreht hat und damit das Ende der Drei-Sterne-Küche besiegelte. "Schaut man, wo die Sterne-Küche läuft, merkt man aber auch häufig, dass die Küche dort quersubventioniert ist", sagt der DEHOGA-Vorsitzende Balke. "Für regional alleinstehende Sterne-Restaurants ist bei den teuren Rohstoffen das Geschäft schwer."

In der Küche enorm hohe Ansprüche

Dass der Betrieb einer Küche, die mit ausgewählten Zutaten und teils aufwendiger Technik kocht, keine einfache Angelegenheit ist, liegt auf der Hand. Wegen der höheren Preise sei natürlich der Kundenkreis begrenzt. "Häufig sind es Geschäftskunden oder betuchtere Kundschaft", sagt Balke. Überhaupt seien die Ansprüche an die Küche und Köche hoch. "Manchen ist der Stress irgendwann zu viel. Der Aufwand ist enorm. Was in einer Küche geleistet werden muss, um einen Stern überhaupt zu halten, ist unmenschlich", sagt Balke.

"Da ging es robust zur Sache"

Flinkenflügel erinnert sich an seine eigene Ausbildung als Koch. "Da ging es schon einmal robust zur Sache", sagt er. Doch in Gesprächen mit Küchenchefs sei zuletzt deutlich geworden: "Das Küchenpersonal lässt so nicht mehr mit sich reden." Es habe eine große Entwicklung stattgefunden - es gebe mehr Miteinander. "Sonst läuft das Personal irgendwann weg."

