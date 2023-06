Stand: 14.06.2023 07:10 Uhr Niedersachsens Bürgermeister treffen sich in Spelle

Im Emsland treffen sich am Mittwoch die Mitglieder des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Zur Zusammenkunft der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kommt auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach Spelle. Es wird vor allem um die finanziellen Sorgen und Nöte der Kommunen in Niedersachsen gehen. In Spelle müssten beispielsweise vier Grundschulen saniert und für den Ganztagsbetrieb erweitert werden. Das würde insgesamt rund 40 Millionen Euro kosten, so Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann (CDU). Die Kommune müsse das fast allein stemmen. Der Städte- und Gemeindebund vertritt 360 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden mit rund 3,7 Millionen Einwohnern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.06.2023 | 08:30 Uhr