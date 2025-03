Niedersachsen beim Solar-Ausbau im Bundesvergleich auf Platz vier Stand: 21.03.2025 10:09 Uhr Die Zahl neu installierter Solaranlagen in Niedersachsen ist 2024 um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Spitzenplätze nehmen die Region Hannover sowie die Landkreise Emsland und Osnabrück ein.

Das hat eine Analyse der Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen (KEN) ergeben. Die Gesamtleistung aller installierten Anlagen in Niedersachsen stieg demnach von 7,2 Gigawatt im Jahr 2023 auf knapp 8,8 Gigawatt im vergangenen Jahr. Dies entspricht einem Zuwachs von mehr als 20 Prozent. Damit rangiert Niedersachsen den Angaben nach beim Solar-Ausbau im bundesweiten Vergleich auf Platz vier - hinter Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Private Haushalte als treibende Kraft

Die Spitzenplätze in Niedersachsen nehmen - wie bereits im Vorjahr - die Region Hannover sowie die Landkreise Emsland und Osnabrück ein. Der Landkreis Friesland, der bisher im unteren Drittel lag, rückte mit einem Zubau von mehr als 100 Megawatt auf den vierten Platz vor. Starke Ausbauraten verzeichneten laut KEN zudem die Landkreise Ammerland, Harburg, Celle und Goslar mit jeweils mehr als 40 Prozent an zusätzlicher Leistung. Den größten Anteil machen dabei die privaten Haushalte aus, so die Agentur. Besonders Mini-Solaranlagen für Balkon oder Terrasse würden immer beliebter. Ihr Zuwachs habe sich im vergangenen Jahr verdoppelt.

65 Gigawatt Photovoltaik bis 2035

Niedersachsen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 65 Gigawatt Photovoltaik-Leistung zu installieren. Dafür muss nach Angaben der Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen der jährliche Zubau mindestens 20 Prozent der bereits installierten Leistung erreichen.

