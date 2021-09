Stand: 13.09.2021 18:08 Uhr Niederlande planen weitgehenden Abschied von Corona-Regeln

Die Niederlande planen offenbar die Abschaffung vieler Corona-Regeln. Wie verschiedene Medien mit Bezug auf Regierungskreise berichten, soll unter anderem die Abstandsregel von 1,5 Metern wegfallen. Demnächst dürfen demnach auch Theater, Kinos und Fußballstadien in den Niederlanden wieder komplett öffnen. Die Gastronomie soll mehr Gäste empfangen können, wenn die 3G-Regel - also geimpft, genesen oder negativ getestet - eingehalten wird. In den Niederlanden sind inzwischen 80 Prozent der Erwachsenen vollständig gegen Corona geimpft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.09.2021 | 14:00 Uhr