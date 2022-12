Stand: 29.12.2022 10:10 Uhr Niederländer kaufen Feuerwerk in der Grafschaft Bentheim

Seit Donnerstag darf wieder Silvester-Feuerwerk verkauft werden. Das hat bereits in den frühen Morgenstunden zu großem Andrang geführt - vor allem entlang der deutsch-niederländischen Grenze. Grund: In den Niederlanden ist Feuerwerk deutlich teurer als in Deutschland. Das führt zu einem Kunden-Ansturm an den Verbraucher-Märkten und zahlreichen Staus zum Beispiel in Nordhorn, Meppen und vor allem in Emlichheim (Grafschaft Bentheim).

