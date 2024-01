Stand: 28.01.2024 19:54 Uhr Neunjähriges Kind schwebt nach Autounfall in Lebensgefahr

Ein neun Jahre altes Kind ist bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos bei Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, sei noch unklar, wie es zu dem schweren Unfall am Nachmittag kommen konnte. Zwei weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die betroffene Bundesstraße 213 wurde laut Polizei zeitweise für die Rettungs- und Aufräumarbeiten in dem Bereich voll gesperrt.

