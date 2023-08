Stand: 11.08.2023 13:01 Uhr Neun Verletzte bei Unfall auf der A1 im Landkreis Vechta

Bei einem Unfall auf der A1 bei Dinklage (Landkreis Vechta) sind am Donnerstag neun Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr ein 22-Jähriger an einem Stauende mit seinem Kombi auf einen stehenden Kleinbus auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Kleintransporter geschoben. Im Kombi erlitten der Fahrer und drei weitere Insassen im Alter zwischen 21 bis 24 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Kleinbusses und drei Mitfahrer im Alter von 38, 80 und 86 Jahren sowie der Fahrer des Kleintransporters wurden ebenfalls leicht verletzt. Es entstand laut dem Sprecher ein Schaden von rund 20.000 Euro. Für die Reinigung der Fahrbahn musste die A1 für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

