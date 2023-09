Stand: 04.09.2023 10:18 Uhr Neun Gemeinden erhalten Umweltpreis von Bistum Osnabrück

Das Bistum Osnabrück hat seinen Umweltpreis an insgesamt neun Gemeinden vergeben. Der erste Preis ging an die St. Bonifatius-Gemeinde in Lingen und die Domgemeinde St. Petrus in Osnabrück. Mit dem Preis fördert das Bistum Ideen, um die Artenvielfalt im kirchlichen Raum zu stärken. Die Lingener Gemeinde habe im Kirchturm Nistplätze für Vögel und einen naturnahen Friedhof gestaltet, teilte das Bistum Osnabrück mit. Die Domgemeinde hat den Angaben zufolge Wiesen und Insektenhotels angelegt. Beide Gemeinden hätten zudem die Projekte mit Aktionen in der Pfarrgemeinde verbunden. Die Gemeindeprojekte entstanden in Zusammenarbeit mit dem NABU. Sie erhielten jeweils ein Preisgeld von 750 Euro vom Bistum Osnabrück. Die beiden zweiten Plätze belegten die Gemeinden St. Antonius in Papenburg und St. Paulus in Vörden. Sie pflanzten unter anderem Blühwiesen und schafften Wohnräume für Insekten. Beide Gemeinden erhielten jeweils 400 Euro für ihre Projekte. Insgesamt vergab das Bistum Osnabrück Preise im Wert von 3.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.09.2023 | 08:30 Uhr