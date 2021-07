Neues Zoo-Gehege: Osnabrücker Löwen haben mehr Platz Stand: 08.07.2021 18:25 Uhr Das Löwenrudel im Osnabrücker Zoo hat künftig mehr Auslauf. Alt-Bundespräsident Christian Wulff hat am Donnerstag die neue Löwenanlage eröffnet. Sie ist für mehr als 2,5 Millionen Euro umgebaut worden.

Die alte Außenanlage wurde um das Dreifache vergrößert, der Innenbereich ist jetzt doppelt so groß. Ein neuer Höhenpfad führt über das Gehege und soll neue Einblicke in das Leben der fünf Löwen in der Anlage ermöglichen. An den Türen wurde zudem ein zusätzliches Schlüsseltransfersystem eingebaut, durch das sich die Türen nur noch in einer bestimmten Kombination öffnen. Im Februar hatte ein Löwe eine Pflegerin angegriffen und verletzt. Ein Vorfall dieser Art soll durch den Mechanismus ausgeschlossen werden.

Verein sammelte 500.000 Euro Spenden

Zoos seien wichtige Orte, um Menschen für Arten- und Naturschutz zu begeistern und um gerade in der Corona-Zeit Familien und Kindern einen Ausgleich zu geben, sagte Wulff bei der Eröffnung. Der Alt-Bundespräsident ist Gründungsmitglied des Vereins "Löwen für Löwen", der mit Aktionen, Events und Spenden rund 500.000 Euro für das Projekt sammelte.

