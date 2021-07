Stand: 08.07.2021 10:07 Uhr Neues Löwengehege im Zoo Osnabrück wird eröffnet

Im Zoo Osnabrück wird heute Nachmittag eine neue Löwenanlage eröffnet. Anderthalb Jahre lang war an der Anlage gebaut worden. Die alte Außenanlage wurde um das Dreifache vergrößert, der Innenbereich ist jetzt doppelt so groß. Ein neuer Höhenpfad führt über das Gehege und soll neue Einblicke in das Leben der fünf Löwen in der Anlage ermöglichen. Eröffnet wird die Anlage von Alt-Bundespräsident Christian Wulff. Er ist Gründungsmitglied des Vereins "Löwen für Löwen", der mit Aktionen, Events und Spenden rund 500.000 Euro für das Projekt sammelte. Insgesamt kostete der Umbau 2,5 Millionen Euro. Im Vordergrund habe die Sicherheit gestanden, so der Zoo. An den Türen wurde ein zusätzliches Schlüsseltransfersystem eingebaut, durch das sich die Türen nur noch in einer bestimmten Kombination öffnen. Im Februar war eine Tür im Löwenhaus nicht richtig verriegelt worden. Ein Löwe hatte daraufhin eine Pflegerin angegriffen und verletzt. Ein Vorfall dieser Art soll durch den Mechanismus ausgeschlossen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

